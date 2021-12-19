حاول الهروب 20 مرة.. إيطاليا تعتقل المجرم الأسطورى

فاطمة شوقى

اعتقلت إيطاليا أحد أكثر المجرمين المطلوبين، جرازيانو ميسينا، المشهور بهروبه المتعدد، والذى أطلق عليه المجرم الأسطورى، حيث حاول الهروب من السجن أكثر من 20 مرة طوال حياته.

كان ميسينا، 79 عامًا، مطلوبًا منذ يوليو 2020، حيث هرب من السجن الذي أمرت به المحكمة العليا بتهمة الانتماء إلى جمعية إجرامية تقوم بتهريب المخدرات دوليًا، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور عليه في بلدة ديسولو، في سردينيا (جنوب) ، مختبئًا في منزل زوجين، ويجري التحقيق معه.

اعتقل لأول مرة عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا، في عام 1956، بعد سرقة بندقية، وفي عام 2004 ، بعد أن أمضى معظم حياته في السجن، حصل على إعفاء من رئيس إيطاليا آنذاك، كارلو أزيجليو شيامبي، وعاد للعيش في موطنه الأصلي سردينيا.

وفي يونيو 2013 ، تم القبض عليه مرة أخرى بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، بالتعاون مع عشائر مافيا كالابريا ، وفي عام 2018 أكدت المحكمة العليا إدانته وألغت الاعفاء عنه.