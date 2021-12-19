جاويد: حضور حفلات الكريسماس "قرار فردى" ولا يمكن استبعاد مزيد من القيود بلندن

كتبت رباب فتحى

قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد إن ذهاب الناس لحفلات عيد الميلاد "قرار فردي"، كاشفا عن أن العديد من الحفلات التي تمت دعوته إليها تم إلغاؤها أو تقليصها، وأكد رغم ذلك، أنه لا يمكن استبعاد فرض المزيد من القيود

وقال لبرنامج أندرو مار شو: "أعتقد أن هذا ما سيحدث في كل أنحاء البلاد". لكنه أكد أن الوضع ليس "إغلاقًا على الإطلاق بأي حال من الأحوال".

وأضاف: "الأمر هو أن الناس يتخذون قراراتهم الفردية".

وأعلنت ألمانيا أنها ستشدد القيود على السفر من المملكة المتحدة في محاولة للحد من انتشار المتغير.

واعتبارًا من منتصف ليل الأحد - أو 11 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة - يُحظر على شركات النقل مثل شركات الطيران نقل السياح البريطانيين إلى ألمانيا.

ورفض وزير الصحة استبعاد فرض المزيد من قيود كورونا قبل عيد الميلاد ، قائلاً: "لا توجد ضمانات في هذا الوباء".

وعندما سئل عن استبعاد الإجراءات قبل عيد الميلاد ، أجاب جاويد: "نحن نقيم الوضع ، إنه يتحرك بسرعة كبيرة ، لقد رأينا مع أوميكرون أن هناك الكثير مما لا نعرفه - هذه هي الحقيقة حول هذا الموضوع.

وأكد وزير الصحة: ​​"الحقيقة أن هناك الكثير من عدم اليقين ، وهناك فجوات في البيانات".

بعد الضغط عليه صراحةً ما إذا كان يمكنه استبعاد قيود أخرى قبل عيد الميلاد - في أقل من أسبوع بقليل - قال: "لا توجد ضمانات في هذا الوباء ، لا أعتقد. في هذه المرحلة ، علينا فقط إبقاء كل شيء قيد المراجعة ".

وقال الوزير بمجلس الوزراء إن الآن هو "الوقت المناسب لتوخي مزيد من الحذر" وحث الناس على إجراء اختبارات التدفق الجانبي قبل حضور الأحداث في الأيام المقبلة.