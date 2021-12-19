جامعة سوهاج تشارك فى معرض القاهرة الدولى للأخشاب والماكينات

سوهاج محمود مقبول

شاركت جامعة سوهاج، فى معرض القاهرة الدولى للأخشاب والماكينات Cairo wood show فى دورته السادسة، والذى أقيم بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر وإستمر لمدة 4 أيام، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن مشاركة طلاب الجامعة تأتى فى ضوء إهتمام غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بربط طلاب الجامعات والأقسام الفنية بالواقع العملى، وإشراكهم بشكل إيجابى للتعرف على المواد الخام ومكملات الصناعة الخاصة بصناعة الأثاث.

وأضاف رئيس الجامعة،فى بيان له، أن مثل هذه المؤتمرات تعزز فرص دعم صناعة الأخشاب في مصر، وتحرك عجلة المبيعات بشكل قوى لتشجيع الصناعة المحلية، لافتاً إلى أنه تم إستعراض الجديد في مجالات ماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والتكنولوجيا والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يساعد الصناع لتعميق الصناعة من خلال زيادة المكون المحلى.

وأوضحت الدكتورة ريهام محمد على مدير مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، أن 18 طالب من الكليات التي تدرس المهارات والحرف الخشبية بكليات الآثار بقسم الترميم، والتعليم والتكنولوجيا، والتربية النوعية، وبعض الخريجين والطلاب أصحاب المشروعات الحرفية التي تعتمد على الأخشاب والدهانات الخشبية مثل الريزين شاركوا فى المؤتمر، مضيفاً أن ذلك يأتى في إطار التعاون بين مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بسوهاج، مما يسمح للطلاب والحرفيين التعرف على المواد الخام ومكملات الصناعة الخاصة بصناعة الأخشاب ويؤهلهم لإقامة مشروعات حرفية متميزة.