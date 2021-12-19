اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جامعة الفيوم تشارك فى برنامج قيادات الجامعات المصرية للعام الرابع

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:43 ص
جامعة الفيوم تشارك فى برنامج قيادات الجامعات المصرية للعام الرابع برنامج قيادات الجامعات المصرية
الفيوم رباب الجالى

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شارك الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى برنامج قيادات الجامعات المصرية للعام الرابع، خلال الفترة من 16 وحتى 18 ديسمبر 202‪1.

تحت رعاية نائب وزير التعليم العالي، والسفير الأمريكى فى مصر جوناثان كوين، و لورين لوفليس، المستشارة الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور هيثم حمزة، رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك بمشاركة (25) رئيس جامعة، و(6) نواب رؤساء، يمثلون الجامعات الحكومية والأهلية فى مصر .

أشار الدكتور محمد سعيد أبو الغار، إلى أن هذه البرامج تسهم فى تطوير العملية التعليمية، سواء على مستوى العنصر البشرى أو الإنشاءات المتمثلة فى الحرم الجامعى أو المجتمع المحيط به، كما دعا  لإطلاق العنان لمؤسسات التعليم العالي، وغيرها من المؤسسات غير الربحية، من أجل تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم.

 

 


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