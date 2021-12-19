اليوم السابع
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جامعة العريش تسير قافلة طبية لمستشفى الشيخ زويد

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:05 م
جامعة العريش تسير قافلة طبية لمستشفى الشيخ زويد قافلة طبية - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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تستقبل مستشفى الشيخ زويد المركزى، الثلاثاء القادم، قافلة طبية من جامعة العريش حيث أعلنت مستشفى الشيخ زويد المركزى، أنه تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، تم تحديد الثلاثاء 21/12/2021، موعد استقبال قافلة جامعة العريش الطبية.

 

وأوضح البيان أن القافلة، تضم تخصصات (أطفال وحديثى ولادة- باطنة وجهاز هضمى وكبد، جراحة عامة، جراحة عظام، جراحة المخ والأعصاب، نساء وتوليد، جراحة مسالك بولية، عيون، باطنة وأمراض الصدر، طب الأسرة، طب طبيعى وتأهيل وروماتيزم.

 

وأضاف البيان أن مقرر أن تستقبل القافلة المرضى من أهالى للشيخ زويد بمستشفى الشيخ زويد المركزى، فى إطار دعم الخدمة الصحية المقدمة لأهالى المحافظة.

 


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