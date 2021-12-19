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جارديان: استقالة وزير بريكست ضربة خطيرة ضد بوريس جونسون تهدد مستقبله السياسى

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:42 ص
جارديان: استقالة وزير بريكست ضربة خطيرة ضد بوريس جونسون تهدد مستقبله السياسى بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعرض لضربة كبيرة جديدة مساء السبت بعد الإعلان عن استقالة، اللورد ديفيد فروست، الوزير الذي يشرف على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من الحكومة.

ومع تحذير نواب حزب المحافظين بالفعل لرئيس الوزراء من أنه سيتعين عليه استعادة السيطرة على الحكومة للبقاء كزعيم حتى الانتخابات القادمة، اتضح أن اللورد فروست سيترك الحكومة بعد الإحباط بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاوف الأوسع بشأن سياسات الحكومة الخاصة بكورونا وزيادة الضرائب.

واعتبرت الصحيفة أن الرحيل المفاجئ لفروست يمثل ضربة خطيرة أخرى لجونسون، بعد سلسلة من الفضائح وهزيمة مذلة في الانتخابات الأسبوع الماضي شهدت خسارة حزبه لأغلبية 23000 صوت.

كما ذهبت إلى أن رحيل فروست يعد أيضًا علامة أخرى على الانقسامات الرئيسية داخل حزب المحافظين.

وكان فروست صريحًا في الأسابيع الأخيرة حول مخاوفه بشأن زيادة الضرائب وإعادة فرض قيود كورونا، و من المفهوم أنه تحدث ضد زيادة التأمين الوطني لدفع نفقات الرعاية الصحية والاجتماعية.

كما أن لديه مخاوف بشأن تدابير الخطة "ب" لمواجهة وباء كورونا، والتي أثارت أكبر تمرد على الإطلاق لحزب المحافظين تحت قيادة جونسون.

وفي مؤتمر الشهر الماضي قال: "أنا سعيد للغاية لأن بريطانيا الحرة، أو على الأقل إنجلترا، ربما تكون الآن أكثر دولة حرية في العالم فيما يتعلق بقيود كورونا، لا توجد قواعد لارتداء الكمامات ولا تعمل بشهادات اللقاح، وقد تظل كذلك لفترة طويلة ".

 

 


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المملكة المتحدة

بريطانيا

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