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توجيهات رئاسية بشأن تطوير المناطق غير المخططة لتوفير حياة كريمة وآمنة للسكان

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:17 م
توجيهات رئاسية بشأن تطوير المناطق غير المخططة لتوفير حياة كريمة وآمنة للسكان خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار فى توسيع نطاق جهود تطوير المناطق غير المخططة لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، أسوةً بما قامت به الدولة من تجارب ناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار، الأمر الذي أدى إلى توفير السكن اللائق للمواطنين كأحد أساسيات نهج الحماية والرعاية التي تقوم بها الدولة لهم.
 
كما وجه الرئيس بتكثيف جهود تطوير المناطق التاريخية القديمة بالقاهرة لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق غير المخططة بالقاهرة الكبرى، بما فيها المناطق العشوائية والتاريخية القديمة.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع الجهود المستمرة لتطوير المناطق غير المخططة ورفع مستواها اجتماعياً واقتصادياً، وذلك على نحو يوفر كافة السبل لتحسين حياة المواطن.
 
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السيسي

الرئيس السيسي

حياة كريمه

القاهرة التاريخيه

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