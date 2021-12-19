تقرير: وفاة ثلاث مهاجرين يوميا فى عام 2021 أثناء إبحارهم إلى إسبانيا

وفقًا لبيانات منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة (IOM) ، لقي ما لا يقل عن 1.255 شخصًا حتفهم في ظل هذه الظروف اعتبارًا من 4 ديسمبر ، وهو أعلى رقم منذ وجود سجلات ؛ منهم ، ثلاثة من كل أربعة ، في جزر الأطلسي في جزر الكناري (937)،حسبما نقلت صحيفة "اولا نيوز" الإسبانية.
تشمل البيانات ما لا يقل عن 100 قاصر ، مثل إلين حبيبة ، الفتاة المالية البالغة من العمر عامين فقط والتي تعافت من سكتة قلبية تنفسية في مارس من قبل العاملين الصحيين في الصليب الأحمر ، لكنها توفيت بعد خمسة أيام في المستشفى.
المنظمات الاجتماعية النشطة للغاية ، مثل كاميناندو فرونتيراس Caminando Fronteras ، رفعت هذا العدد إلى 2087 حالة وفاة في النصف الأول من العام وحده.
كررت طرق الهجرة الرئيسية إلى إسبانيا في عام 2021 أرقام 2020 بالتفصيل تقريبًا ، مع توحيد جزر الكناري كواحدة من الموانئ الرئيسية للدخول عن طريق البحر إلى أوروبا.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية ، منذ 16 ديسمبر ، وصل 37385 مهاجرًا إلى إسبانيا عن طريق البحر هذا العام ، 55٪ منهم إلى جزر الكناري (20752).
تم الوصول إلى 43٪ عبر المضيق والبحر الأبيض المتوسط (15996) والباقي عبر سواحل مدينتي سبتة ومليلية بشمال إفريقيا (637). إنه أقل بنسبة 1.7٪ مما كان عليه في عام 2020 في نفس التاريخ ، ولكن في هذه الأرقام يوجد اتجاهان متعارضان.
ومنذ أن تم تسجيل الرقم القياسي لوصول الأشخاص عن طريق القوارب إلى إسبانيا في عام 2018 ، حيث بلغ 57498 شخصًا ، تراجعت تدفقات الدخول إلى البر الرئيسي الإسباني وجزر البليار (البحر الأبيض المتوسط) بنسبة 70٪.
على العكس من ذلك ، فقد تضاعفت حركة المرور بمقدار 16 %(من 1307 إلى 20752) على طريق المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري ، حيث تتراوح المعابر من 100 إلى 1000 كيلومتر في المحيط المفتوح.
في عام 2020 ، وصل 23000 شخص إلى أرخبيل الكناري بشكل غير منتظم بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في إفريقيا ، من بين أسباب أخرى.
وبالمقارنة ، وفقًا للصليب الأحمر ، تضاعف عدد النساء الوافدات هذا العام إلى جزر الكناري بمقدار 2.6 ؛ والأطفال ، ومعظمهم من الأطفال ، بلغت نسبتهم 14.6٪ حتى نهاية نوفمبر.
وبالاضافة إلى ذلك ارتفعت الوفيات بسبب مجموعة من العوامل التي تضيف مخاطر لطريق يعد بحد ذاته من أخطر الطرق في العالم.
من بينها ، تستشهد المنظمات غير الحكومية بالاستخدام المتزايد للقوارب المطاطية ، وهي واهية للغاية في المحيط المفتوح ، والقوارب الصغيرة العديدة التي تنطلق للسفر لمسافة 500 كيلومتر أو أكثر.
بمناسبة يوم المهاجرين السبت الماضى ، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا عن جزر الكناري شجب تدهور حق اللجوء ، وتشبع مراكز الاستقبال ، ونقص الحماية الكافية للأطفال غير المصحوبين بذويهم ، وغياب آليات التعرف على ضحايا الاتجار والاعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي والإعادة الفورية.
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