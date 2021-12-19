تقرير: وفاة ثلاث مهاجرين يوميا فى عام 2021 أثناء إبحارهم إلى إسبانيا

فاطمة شوقى

وفقًا لبيانات منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة (IOM) ، لقي ما لا يقل عن 1.255 شخصًا حتفهم في ظل هذه الظروف اعتبارًا من 4 ديسمبر ، وهو أعلى رقم منذ وجود سجلات ؛ منهم ، ثلاثة من كل أربعة ، في جزر الأطلسي في جزر الكناري (937)،حسبما نقلت صحيفة "اولا نيوز" الإسبانية.

تشمل البيانات ما لا يقل عن 100 قاصر ، مثل إلين حبيبة ، الفتاة المالية البالغة من العمر عامين فقط والتي تعافت من سكتة قلبية تنفسية في مارس من قبل العاملين الصحيين في الصليب الأحمر ، لكنها توفيت بعد خمسة أيام في المستشفى.

المنظمات الاجتماعية النشطة للغاية ، مثل كاميناندو فرونتيراس Caminando Fronteras ، رفعت هذا العدد إلى 2087 حالة وفاة في النصف الأول من العام وحده.

كررت طرق الهجرة الرئيسية إلى إسبانيا في عام 2021 أرقام 2020 بالتفصيل تقريبًا ، مع توحيد جزر الكناري كواحدة من الموانئ الرئيسية للدخول عن طريق البحر إلى أوروبا.

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية ، منذ 16 ديسمبر ، وصل 37385 مهاجرًا إلى إسبانيا عن طريق البحر هذا العام ، 55٪ منهم إلى جزر الكناري (20752).

تم الوصول إلى 43٪ عبر المضيق والبحر الأبيض المتوسط ​​(15996) والباقي عبر سواحل مدينتي سبتة ومليلية بشمال إفريقيا (637). إنه أقل بنسبة 1.7٪ مما كان عليه في عام 2020 في نفس التاريخ ، ولكن في هذه الأرقام يوجد اتجاهان متعارضان.

ومنذ أن تم تسجيل الرقم القياسي لوصول الأشخاص عن طريق القوارب إلى إسبانيا في عام 2018 ، حيث بلغ 57498 شخصًا ، تراجعت تدفقات الدخول إلى البر الرئيسي الإسباني وجزر البليار (البحر الأبيض المتوسط) بنسبة 70٪.

على العكس من ذلك ، فقد تضاعفت حركة المرور بمقدار 16 %(من 1307 إلى 20752) على طريق المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري ، حيث تتراوح المعابر من 100 إلى 1000 كيلومتر في المحيط المفتوح.

في عام 2020 ، وصل 23000 شخص إلى أرخبيل الكناري بشكل غير منتظم بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في إفريقيا ، من بين أسباب أخرى.

وبالمقارنة ، وفقًا للصليب الأحمر ، تضاعف عدد النساء الوافدات هذا العام إلى جزر الكناري بمقدار 2.6 ؛ والأطفال ، ومعظمهم من الأطفال ، بلغت نسبتهم 14.6٪ حتى نهاية نوفمبر.

وبالاضافة إلى ذلك ارتفعت الوفيات بسبب مجموعة من العوامل التي تضيف مخاطر لطريق يعد بحد ذاته من أخطر الطرق في العالم.

من بينها ، تستشهد المنظمات غير الحكومية بالاستخدام المتزايد للقوارب المطاطية ، وهي واهية للغاية في المحيط المفتوح ، والقوارب الصغيرة العديدة التي تنطلق للسفر لمسافة 500 كيلومتر أو أكثر.

بمناسبة يوم المهاجرين السبت الماضى ، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا عن جزر الكناري شجب تدهور حق اللجوء ، وتشبع مراكز الاستقبال ، ونقص الحماية الكافية للأطفال غير المصحوبين بذويهم ، وغياب آليات التعرف على ضحايا الاتجار والاعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي والإعادة الفورية.