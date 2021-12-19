اليوم السابع
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تعيين عبد الرؤوف علام رئيسا للمجلس الأعلي للأمناء علي مستوى الجمهورية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:08 م
تعيين عبد الرؤوف علام رئيسا للمجلس الأعلي للأمناء علي مستوى الجمهورية عبد الرؤف علام
محمود طه حسين

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كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبد الرؤف علام رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برئاسة المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، فيما هنأ محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، رئيس المجلس.

وكان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أصدر فى وقت سابق قرارًا بتعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية كأعضاء من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم وهم:

1 - محسن جورج سليمان مستشار التعليم بالمحافظة .

2 -  أمال عبد الظاهر على وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق .

3 -  عبد الباقى محمد عبد الباقى مدير عام إدارة المنتزة الأسبق.


التربية والتعليم

رئيس مجلس الامناء

عبد الرؤوف علام

اخبار مصر

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