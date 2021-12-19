تعطيل الدراسة الأحد والإثنين بالإسكندرية.. وأمطار رعدية خلال ساعات "لايف"

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع ، فيديو لايف ،حول حالة طقس الإسكندرية، حيث شهدت الإسكندرية طقس هادئ بعض الشئ مع توقعات بهطول أمطار رعدية خلال الساعات القادمة ،لتعرض الاسكندرية لمنخفض جوى، وسجلت الإسكندرية اليوم 18 درجة فى العظمى و 11 درجة فى الصغرى.

من جانبه أكد اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة صرف صحي الإسكندرية، أن حالة الإضطراب الجوي يومي الأحد والإثنين ،تضرب الإسكندرية ، حيث يزيد نشاط الرياح المحملة بالأتربة بشكل كبير ووجه العاملين وفرق الطوارئ المتمركزة بأنحاء محافظة الإسكندرية بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوخي اقصي درجات الحيطة والحذر أثناء العمل ،واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات ومتابعة مناسيبها ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي بلاغات على رقم الخط الساخن للشركة ١٧٥ من أي خط أرضي.

أو علي رقم 01201175175 محمول – واتس ،او علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الاجتماعي.

وطبقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأحد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة ، كما يصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط يصل إلى 4 امتار ،واعتبارا من فترة الظهيرة يبدأ سقوط الأمطار المتوسطة بنسبة حدوث (70-80%) على فترات متقطعة وعلى أماكن متفرقة تزيد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احيانا ومصحوبة بحبات البرد

يذكر أنه طبقا للتحذير الوارد من هيئة الأرصاد الجوية أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يومي الأحد والإثنين ، وإجازة للطلاب والمعلمين بجميع المدارس ومنح الموظفة التي ترعي طفلا أقل من 12 سنة اجازة استثنائية.