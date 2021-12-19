تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة لملاحقة الجرائم

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً علة توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حثي واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (58) قطعة سلاح نارى ، ( 155) قضية مخدرات وتنفيذ (51055) حكم قضائى متنوع.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجزاء السيارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة إستيراد وتصدير - مقيم دائرة القسم) بإكتشافه سرقة جزء خاص بالسيارة ملكه حال توقفها بالمنطقة سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى ومن خلال جمع المعلومات اللازمة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) ، وبمواصلة التحريات المكثفة أمكن التوصل إلى أنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. حال إستقلال أحدهما السيارة ملكه "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخلع".

وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة أجزاء السيارات بأسلوب " الخلع " ، وأقرا بإرتكابهما عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية " (مقيمان بدائرة قسمى شرطة "مصر القديمة – الجمالية") باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية، حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (ثلاثة موظفين "سابقين" بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية) بإستغلال مواقعهم الوظيفية إبان فترة عملهم وقيامهم بإستصدار ترخيص البناء بإنشاء مبنى سكنى على قطعة أرض بالرغم من سابقة صدور قرار بتخصيص قطعة الأرض المشار إليها مقابل حق إنتفاع لإقامة بعض المشاريع الخيرية ، دون أن يشمل قرار التخصيص إقامة أية مبانى ، فضلاً عن عدم قيامهم بإتخاذ أية إجراءات حيال تحصيل مقابل الإنتفاع المستحق على قطعة الأرض لخزينة الدولة عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المتهمين المذكورين أمكن ضبط أحدهم .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة مجهولة وبها جروح وكدمات متفرقة بالجسم بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرروا أنهم لاحظوا قيام المجنى عليه حال شروعه فى سرقة أجزاء من أوتوبيس متوقف بالطريق العام فى مواجهة الجراج حراستهم وتعديهم عليه بالضرب بإستخدام (عصا خشبية - سنجة - واير) حتى فارق الحياة ، وقاموا بنقله بسيارة ملاكى (خاصة بأحدهم) ، وإلقائه بمكان العثور وأرشدوا عن السيارة والأدوات المستخدمة.

ونجحت الداخلية في ضبط عدد (8000) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7979) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (21) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (825) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (202) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1123) أرجيلة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم).. بتضررها من (إحدى السيدات تعمل لدى والدتها - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة) والمسئولة عن رعايتها الصحية لقيامها بإعطاء والدتها جرعة زائدة من عقار دوائى "يستخدم لعلاجها" مما أدى إلى إستغراقها فـى النـوم، وفـور إفاقتـهـا إكتشـفت سـرقة (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية) من الشقة سكنها كائنة بذات العقار سكن المبلغة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مكان إختباء المتهمة بشـقة كائنة بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها.. وبحوزتها جزء من متحصلات الواقعة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1308) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (382 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (15,050 طن – 472 بطاقة ورغي، و ضبط (49 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (92,095 طن – 14953عبوة – 4815قطعة – 1285 لتر)، وضبط (36 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (11,442 طن).

 ضبط (28 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (45,335 طن – 1412 عبوة – 162557قطعة – 280 متر) ، وضبط (27 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (117800 لتر – 7 إسطوانات ).

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (مالك محل لأدوات الصيد - كائن ببندر بركة السبع) بالإتجار فى الأسلحة مُحدثة الصوت وضغط الهواء بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (16بندقية ضغط هواء مختلفة الأشكال والأحجام – 890 علبة طلقات ضغط هواء – 400 طلقة صوت - 3 منزلق طبنجة - 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية عن ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون وله محل إقامة آخر بدائرة مركز قليوب) ، وبحوزته (بندقية آلية - فرد محلى – عدد من الطلقات - 150 جرام لمخدر الآيس - 100 جرام لمخدر الإستروكس - 100 جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون)، وبحوزته (بندقية خرطوش - طلقات لذات العيار - 200 جرام لمخدر الإستروكس - 20 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم ببندر قويسنا) ، وبحوزته (بندقية خرطوش - طلقات من ذات العيار - 650 قرص مخدر – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازة المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية ، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين إحداها "قتل عمد" والمقضى فيها بالإعدام) .. وذلك بمحل إختبائه بدائرة قسم شرطة القرين بمديرية أمن الشرقية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين)حال إستقلالهما سيارة ملاكى ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو و ۲۰۰ جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,750 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالى - طبنجة عيار 9 مم - عدد 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار - 2 هاتف محمول - ميزان حساس - ماكينة رقمية لحصر النقود) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهم ، والسيارة لسهولة التنقل.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) مطلوب التنفيذ عليه فى (2) قضية "تزوير" بإجمالى عقوبات بالحبس 20 سنة ، حال تواجده بدائرة القسم ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وضبط (عامل - مقيم بمحافظة الدقهلية) مطلوب التنفيذ عليه فى (35) حكم حبس جزئى ومستأنف "تبديد" بإجمالى عقوبات بالحبس 81 سنة ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.