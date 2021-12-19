تعرف على اختبارات تشخيص أنواع معينة من السرطان قبل ظهور الأعراض

كتبت إيناس البنا

يساعدك إجراء بعض الاختبارات على اكتشاف السرطان حتى قبل ظهور العلامات الحمراء له ، وهذا ما يسمى بفحص السرطان، يمكن أن يساعد اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة في العلاج الفوري وتحسين نوعية الحياة.

الفحص يعني مراقبة الجسم بحثًا عن السرطان حتى قبل ظهور الأعراض، وبالتالي، فإن الفحص المنتظم للسرطان سيساعد في الكشف المبكر عن سرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم (القولون) ، عندما يحتمل أن يكون العلاج أفضل، وستكون قادرًا على العودة إلى المسار الصحيح دون أي صعوبة.

وفقا لتقرير موقع " webmd"، الأشخاص الذين هم في فئة "عالية الخطورة"، سيتعين عليهم الذهاب للفحص على النحو الذي اقترحه الطبيب، تساعد بعض اختبارات السرطان في تقليل معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات.

اختبارات الفحص المختلفة المتاحة اليوم لأنواع مختلفة من السرطان:

اختبارات سرطان الثدي

التصوير الشعاعي للثدي: هو نوع من الأشعة السينية مصمم خصيصًا لرؤية الثدي بالكامل لاكتشاف الأورام وأي تغيرات غير منتظمة في الثدي. تُعرف هذه الصور باسم تصوير الثدي بالأشعة السينية.

فحص الثدي: هنا يقوم الخبير بفحص الثدي ومعرفة ما إذا كان هناك أي شذوذ في الثدي. يمكن القيام بذلك على النحو الذي اقترحه الطبيب.

الفحص الذاتي للثدي: يجب أن يتم ذلك من قبل كل فتاة بعد سن السادسة عشرة. يجب عليك الوقوف أمام المرآة والبحث عن أي تغيرات غير طبيعية في الثدي مثل إفرازات الحلمة ، والحلمة المقلوبة ، والألم ، وتورم الثدي. ، أو مقطوع. يمكن القيام بذلك مرة واحدة في الشهر.

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI): هذا مفيد للنساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي ، أو عند اكتشاف كتلة أثناء فحص الثدي.

اختبارات سرطان القولوني المستقيمي

تنظير القولون

التنظير السيني

اختبارات الحمض النووي في البراز

اختبارات سرطان الرئة

يمكن التوصية بالتصوير المقطعي المحوسب بجرعة منخفضة (LDCT) للأشخاص الذين لديهم تاريخ من التدخين المفرط لاكتشاف سرطان الرئة.

قد يوصى أيضًا بإجراء فحص بالأشعة المقطعية يأخذ أشعة سينية للرئة للكشف عن الورم.

اختبارات سرطان عنق الرحم

اختبار عنق الرحم: يستخدم خلايا من خارج عنق الرحم للكشف عن الخلايا السرطانية أو السرطانية. يمكن إجراء اختبار عنق الرحم مع اختبار فيروس الورم الحليمي البشري على النحو الموصى به من قبل الطبيب.

اختبارات سرطان البروستات

فحص المستقيم الرقمي (DRE): يتم ذلك حيث يقوم الطبيب بإدخال إصبع مغطى بقفاز في المستقيم ويتحسس سطح البروستاتا لأي مخالفات عند الرجال.

اختبار مستضد البروستات النوعي (PSA): يساعد في قياس مادة تسمى PSA وهي أعلى لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا.

اختبارات سرطان الجلد

يتم إجراء تنظير الجلد بمساعدة جهاز لتقييم حجم وشكل وأنماط تصبغ الآفات الجلدية.

اختبارات سرطان الكلى

يمكن أن تكشف اختبارات الدم والبول عن علامات الإصابة بسرطان الكلى.

اختبارات سرطان الكبد

اختبارات وظائف الكبد: سيكون من المفيد معرفة صحة الكبد عن طريق قياس مستويات البروتينات وأنزيمات الكبد والبيليروبين في دمك.

التصوير المقطعي المحوسب للبطن أو التصوير بالرنين المغناطيسي: باستخدام هذا ، يمكنك الحصول على صور مفصلة للكبد والتحقق من مكان تطور الورم.