اليوم السابع
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تطعيم شلل الأطفال.. بدء استهداف 252 ألف طفل ضمن الحملة القومية بأسوان.. صور

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:48 م
تطعيم شلل الأطفال.. بدء استهداف 252 ألف طفل ضمن الحملة القومية بأسوان.. صور جانب من تطعيم الأطفال
أسوان – عبد الله صلاح

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بدأت الفرق الثابتة والمتحركة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، صباح اليوم، الأحد، فى تطعيم الأطفال بالمحافظة ضد مرض شلل الأطفال ضمن الحملة القومية التى تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، وسط حضور ومتابعة من الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، انطلقت اليوم الموافق  19 ديسمبر 2021 وتستمر لمدة 4 أيام، وذلك من أجل رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات. وأضاف الدكتور أبو المجد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تستهدف تطعيم 252 ألفا و 153 طفلا  من خلال 1345 فريقا، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع  مستويات الإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأشار مدير الطب الوقائى إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، بجانب تواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ومنع دخول الفيروس من الدول المتوطن بها المرض.

 

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IMG-20211219-WA0002

 

التطعيم
التطعيم

 

تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال

 

جانب من تطعيم الأطفال
جانب من تطعيم الأطفال

 

جانب من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
جانب من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

 

مدير الطب الوقائى يتابع الحملة
مدير الطب الوقائى يتابع الحملة

 

وكيل وزارة الصحة يتابع أعمال الحملة
وكيل وزارة الصحة يتابع أعمال الحملة

 


الصحة

التطعيم ضد شلل الاطفال

شلل الاطفال

اسوان

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