تحويل 25 ألف فدان بالشرقية لنظام الرى الحديث فى 2021

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية خلال عام 2021 م، نجحت في تحويل مساحة 25778 فدانا إلي نظام الري الحديث بزيادة 1778 فدانا عن المستهدف تحقيقه بمحافظة الشرقية (كمرحلة أولي)، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 3145 طلبا من المزارعين للتحول من نظم الري من غمر إلى حديث على مساحة 24871 فدانا بالجهود الذاتية وعدد 156 طلبا على مساحة 907 أفدنة من بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المرحلة الثانية شهدت تنفيذ 103 طلبات للتحول من نظم الري من غمر إلى حديث على مساحة 418 فدانا من المستهدف الفعلي والبالغ 170 ألف فدان وجاري تكثيف الندوات التوعوية للمزارعين لتشجيعهم على التحول إلي نظم الري المطور لتوفير مياه الري ولتوفير مساحات إضافية من الأراضي القديمة التي كانت تستخدم كمراوي ومساقي مفتوحة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أننا نشهد نهضة زراعية غير مسبوقة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من ميكنة الجمعيات الزراعية وانشاء قاعدة بيانات مميكنه بكل جمعية زراعية وإصدار كارت الفلاح المميكن لتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بالإضافة الي تطوير مراكز تجميع الالبان والتخطيط لإنشاء الدلتا الجديدة لتأمين أمن مصر الغذائي خلال الفترة القادمة.

من جانبه ، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الزراعة وما قدمته للنهوض بمشروع التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وذلك من خلال عقد ندوات توعوية للمزارعين لتعريفهم بأهمية التحول لنظام الري الحديث لما يقدمه من ترشيد لاستهلاك المياه وتعظيم إنتاجية الفدان ورفع جودة المحاصيل الزراعية وزيادة ربحية المزارع وكذلك الحد من استخدام المبيدات والأسمدة وتوفير الطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري وتحسين خواص التربة الزراعية.