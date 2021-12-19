اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تحالف دعم الشرعية باليمن: الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:49 ص
تحالف دعم الشرعية باليمن: الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

وأوضح التحالف في بيان نقلته قناة (الإخبارية السعودية)، أن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

وكان التحالف قد أعلن أمس السبت عن تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد جماعة الحوثي؛ أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية، ومقتل 80 عنصراً إرهابياً.

 


تحالف دعم الشرعية

اليمن

خميس مشيط

السعودية

مأرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة