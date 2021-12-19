تحالف دعم الشرعية باليمن: الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط

وأوضح التحالف في بيان نقلته قناة (الإخبارية السعودية)، أن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

وكان التحالف قد أعلن أمس السبت عن تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد جماعة الحوثي؛ أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية، ومقتل 80 عنصراً إرهابياً.