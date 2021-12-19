تجديد حبس مسئولين بإدارة إعلانات حي جمرك الإسكندرية لإهدار 4.5 مليون جنيه

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الجمرك بالإسكندرية، تجديد حبس 2 من مسئولى إعلانات بحى الجمرك 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإهدار 4.5 مليون جنيه، عقب انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لحصر مديونات الوكالات الإعلانية القومية والخاصة بنطاق حى الجمرك فى الفترة من 2013 إلى 2019، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب الاوراق والمستندات لفحصها.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف رؤساء الأحياء، بإحالة أى مسئول للإعلانات بنطاق أحيائهم يثبت تورطه بارتكاب مخالفات أو تسببه فى إهدار المال العام إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وقالت محافظة الإسكندرية، يأتى ذلك بناءاً على مطالبة مباحث الأموال العامة لمحافظة الإسكندرية بتكليف لجنة تقوم بحصر كافة مخالفات الوكالات الإعلانية بنطاق الأحياء وتحديد المسئول عن تلك المخالفات داخل الأحياء.

كان قد قال محافظ الإسكندرية، انه انتهى عصر التقصير ولن نسمح بتواجد متقاعس عن أداء مهام عمله بيننا وسيتم المحاسبة الرادعة تجاه أى موظف يثبت تورطه بإرتكاب مخالفات وإهدار المال العام.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتى فى ظل توجيهات القيادة السياسية لمنع الفساد، وفى إطار حرصه على منع إهدار المال العام ووضع منظومة جديدة كاملة يتم من خلالها استرجاع حق الدولة وتعظيم موارد وخزائن المحافظة ومحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل الأحياء.