تجديد حبس عاطل استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد وامتنع عن رد أصول المبالغ.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، و5 آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد وامتنع عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

كشفت تحريات ضباط مباحث القسم تبين صحة الواقعة، قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بممارسة نشاطًا إجراميًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قدرها 3 مليون جنيهًا من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها التى وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قرر المستشار محمود عوف، المحامى العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، حبس سائق ميكروباص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، ومحاولته ترويج 140 طربة لمخدر الحشيش بمنطقة العصافرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سائق ميكروباص، بمزاولة نشاط إجرامي فى ترويج المخدرات على عملائه بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وأضافت التحريات أن المذكور يستخدم السيارة الميكروباص فى نقل بضاعته والتمويه على ضباط المباحث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين للمتهم وألقى القبض عليه أثناء استقلاله السيارة الميكروباص بشارع 45 دائرة القسم.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 140 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.