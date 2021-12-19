بمشاركة 22 مدرسة.. "تعليم بورسعيد" تحتفل بعيد المحافظة القومى.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم إحتفالية مديرية التربية والتعليم بمناسبة ذكرى عيد بورسعيد ‏القومى، وذلك بمسرح قصر ثقافة بورسعيد بحضور الدكتورة جيهان المالكى مدير مديرية الثقافة، وأحمد والى وكيل المديرية ومديرى ‏العموم والإدارات و المراحل التعليمية.‏

وأكد باهى، أن بورسعيد ستظل على مر العصور رمزا للصمود وحصن الدفاع الأول عن مصر مشيرا إلى تاريخ أهلها ‏المشرف فى التصدى للعدوان الثلاثى على مصر عقب تأميم قناة السويس عام 1956 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.‏

وأضاف، أنه لشرف كبير أن تقوم المديرية بإحياء هذه الذكرى التاريخية المهمة من تاريخ مصر بواسطة أبناءها الطلاب ‏الموهوبين من مختلف المراحل العمرية المشاركين فى العزف والغناء والإلقاء والتمثيل لافتا إلى دور الأنشطة التربوية فى صقل تلك ‏المواهب وتنميتها موجها الشكر لإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية و نصرة فؤاد مدير إدارة الأنشطة التربوية ‏على ما يبذل من جهد يثرى العملية التعليمية.‏

وقد بدأ الحفل بالسلام الوطنى وتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم إنطلق كورال المديرية لتقديم فقرات غنائية وطنية تحت إشراف إيمان ‏الشامى موجه عام التربية الموسيقية والطاقم التوجيهى المعاون لها ثم فقرات الإلقاء ثم العرض المسرحى الإستعراضى "حبيبى يا ‏وطن" تحت إشراف سحر البرعى موجه عام التربية المسرحية.‏

كما شهد الحضور تكريم الدكتور نبوى للفنان أحمد هانى على هامش مشاركته فى إحتفالية قادرون بإختلاف فى اليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة فى نسخته الثالثة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك تكريم الدكتورة جيهان المالكى مدير مديرية الثقافة لما تقدمه من دعم لتعليم بورسعيد.

جدير بالذكر أن هذه الإحتفالية من تنفيذ إدارة الأنشطة التربوية تحت مظلة إدارة الشئون التنفيذية بالتعاون مع توجيه عام التربية ‏الموسيقية وتوجيه عام التربية المسرحية بمشاركة الطلاب من مختلف المراحل التعليمية يمثلون 22 مدرسة مابين رسمى عربى ‏ورسمى لغات وتعليم فنى وقدمتها سماح الجوهرى مدير إدارة الإتصال السياسى.‏



احدي الفقرات الغنائية بالحفل



احدي الفقرات الغنائية



احدي الفقرات



الحضور بالاختفالية



جانب من الإحتفالية



جانب من تكريم احد الأطفال



عيد بورسعيد القومي