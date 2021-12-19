أعلنت المملكة المتحدة اليوم الأحد تسجيل 12 ألفا و133 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور في البلاد وصلت إلى 37 ألفا و101 حالة.
وكان قد قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن متحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يمثل تهديدا خطيرا للغاية، حيث إن بلاده تشهد قدوم موجة خطيرة للغاية من المتحور.
نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، هذا الإعلان عن بورجارت، مضيفة أنه أبلغ به نواب مجلس العموم البريطاني، وأوضحت القناة أن هذا الرقم كان يبلغ الثلث فقط حتى يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن العلماء يحذرون من الانتشار السريع لمتحور "اوميكرون".
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