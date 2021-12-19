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أعلنت المملكة المتحدة اليوم الأحد تسجيل 12 ألفا و133 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.



وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور في البلاد وصلت إلى 37 ألفا و101 حالة.

وكان قد قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن متحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يمثل تهديدا خطيرا للغاية، حيث إن بلاده تشهد قدوم موجة خطيرة للغاية من المتحور.

وأضاف جونسون أن أفضل شيء يمكن للجميع القيام به هو الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أنه يجب على المواطنين توخي الحذر، ويجب اتخاذ قرار فيما يتعلق بإجراءات حضور حفلات عيد الميلاد.

وكان الوزير البريطانى أليكس بورجارت، قال إن أكثر من 50% من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة لندن هى لمتحور "أوميكرون".