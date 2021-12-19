اليوم السابع
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براءة سائق حنطور من تهمة مضايقة سائحة أجنبية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:47 م
براءة سائق حنطور من تهمة مضايقة سائحة أجنبية محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، ببراءة سائق عربة "حنطور"، من تهمة مضايقة سائحة أجنبية.
 
ودفع محامى المتهم أمام هئية المحكمة بعدم تصور معقولة حدوث الواقعة، أن المجنى عليها اختلفت على الأجرة مع سائق الحنطور فادعت تعرضها للمضايقة انتقامًا منه. 
 
تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من سائحة أجنبية افادت بها بتعرضها للمضايقة على يد سائق استقلت معه "حنطور" فى منطقة الزمالك، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه، وإحالته لمحكمة الجنايات.

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