بدء العاصفة الترابية بالإسكندرية.. وتحذيرات من المنخفض الجوى المقبل (فيديو)

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول بدء العاصفة الترابية على الإسكندرية والتعرض لمنخفض جوى.

وشهدت الإسكندرية رياح محملة بالرمال والأتربة، مع توقعات بهطول أمطار رعدية خلال الساعات القادمة، لتعرض الاسكندرية لمنخفض جوى، وسجلت الإسكندرية اليوم 18 درجة فى العظمى و 11 درجة فى الصغرى.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومي الأحد والأثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا علي سلامة المواطنين.

من جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة صرف صحي الإسكندرية، أن حالة الاضطراب الجوي يومي الأحد والإثنين، تضرب الإسكندرية، حيث يزيد نشاط الرياح المحملة بالأتربة بشكل كبير ووجه العاملين وفرق الطوارئ المتمركزة بأنحاء محافظة الإسكندرية بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوخي اقصي درجات الحيطة والحذر أثناء العمل، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات ومتابعة مناسيبها ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي بلاغات على رقم الخط الساخن للشركة 175 من أي خط أرضي أو علي رقم 01201175175 محمول – واتس، او علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الاجتماعي.

وطبقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأحد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، كما يصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط يصل إلى 4 امتار، واعتبارا من فترة الظهيرة يبدأ سقوط الأمطار المتوسطة بنسبة حدوث (70-80%) على فترات متقطعة وعلى أماكن متفرقة تزيد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احيانا ومصحوبة بحبات البرد.