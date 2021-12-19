اليوم السابع
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بايدن يحيى ذكرى وفاة زوجته الأولى وطفلته فى حادث عام 1972

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:58 ص
بايدن يحيى ذكرى وفاة زوجته الأولى وطفلته فى حادث عام 1972 بايدن يحيى ذكرى وفاة زوجته الاولى وطفلته الرضيعة
كتبت ريم عبد الحميد

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أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن الذكرى الـ 49 لوفاة زوجته الأولى وطفلته الرضيعة فى حادث سيارة، وزار قبريهما فى كنيسة سان جوزيف الكاثوليكية بولاية ديلاوير.

وأوضحت وكالة أسوشيتدبرس أن الحادث وقع بعد فترة قصيرة من انتخاب بايدن عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكى عن ولايته ديلاوير عام 1972، وأصبح حادث السيارة القاتل نقطة تحول كان لها تأثيرها على شخصيته ومسيرته.

وكان نجلا بايدن بيو وهانتر طفلين صغيرين عمرهما أربعة وثلاثة أعوام على التوالي وقت حدوث الماساة، وتعرضا لإصابات خطيرة فى الحادث لكنهما نجيا منه، بينما توفيت زوجة بايدن نيليا وطفلته الرضيعة ناعومى التي كانت تبلغ من العمر 13 شهرا بعد الحادث الذى وقع أثناء تواجههما لشراء شجرة عيد الميلاد.

ولاحقت بايدن المأساة فى بداية مسيرته بمدلس الشيوخ، وكانت أحد العوامل المؤثرة فى رئاسته، حيث افتتح بايدن مؤخرا خطابا له فى منيسوتا بالإشارة إلى الكفية التي ساعده بها عضوا الولاية فى مجلس الشيوخ على التعايش مع أزمته.

وتزوج بايدن من زوجته الحالية، جيل جاكوبز عام 1977، وأنجبا ابنته أشلى، وانضما كلاهما إلى الرئيس الأمريكي فى الكنيسة يوم السبت، وكذلك فعل هانتر وعائلته ومعه آخرين، بينما توفى بيو نجل الرئيس الأكبر بعد معاناة مع سرطان المخ فى عام 2015.


جو بايدن

الرئيس الامريكى

زوجة بايدن الأولى

عائلة بايدن

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