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انقطاع مياه الشرب بمدينة طوخ 5 ساعات غدا.. تعرف على السبب

الأحد، 19 ديسمبر 2021 07:11 م
انقطاع مياه الشرب بمدينة طوخ 5 ساعات غدا.. تعرف على السبب انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ، غدا الإثنين لمدة 5 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة صباح غدا الإثنين وحتى الساعة الواحدة ظهر نفس اليوم.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال ربط خط طرد محطة مياه طوخ الارتوازية قطر 12 بوصة المغذي لمدينة طوخ، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للشرب، كما أهابت الشركة بالمواطنين بعمل احتياطاتهم من تخزين احتياجتهم من المياه في هذا التوقيت.

وفى وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إداره شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن حصول محطة رفع وشبكات الصرف الصحي بقرية الصباح مركز قليوب على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة «TSM»، جاء ذلك بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات ومتطلبات الحصول الشهادة واعتمادها من الجهة المانحة، حيث تبلغ طاقة المحطة 10000م3/يوم وإجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي 8.600ك.م2.

وأكد مجاهد، على أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة القليوبية.

وأضاف، أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.


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