انفجار هاتف محمول فى وجه طفلين أثناء لعبهما عليه بالهند

كتب محمد جمال

انفجرت بطارية هاتف محمول في منزل بقرية ذوبسيلة بمنطقة أوديشا بالاسور الهندية، ما أدى لإصابة طفلين شقيقين بجروح خطيرة، وحسب ما ذكر موقع sambad english الهندى، كان الصبيان يلعبان بالهاتف المحمول فى الصباح، وعندها انفجرت بطارية الجهاز فيهما، ما تسبب فى إصابتهما بجروح بالغة نقلا إثرها إلى المستشفى.

ولحسن حظ الضحايا، هرع أفراد الأسرة إلى المنزل القريب من محل عملهم على وجه السرعة عندما سمعوا صوت الانفجار المخيف، وتم إنقاذ الطفلين ونقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى منطقة بالاسور.

وأشار المصدر إلى أن الحالة الصحية للشقيق الصغير مستقرة، لكنه لا يزال محجوزا فى مستشفى بالاسور المحلي، أما بالنسبة للطفل الأكبر، فقد تم نقله إلى مستشفى كلية طب SCB بسبب تدهو حالته الصحية.

يذكرأن، قال الكاتب في مجلة Computer Reseller News ألكسندر مالياريفسكي، إنه عندما تنخفض درجة حرارة الهواء بشدة، فإن البطارية أول ما تعاني منه، والتي يمكن أن تنفجر بسبب الظروف الجوية غير المناسبة.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "لا يجب أن تبرد البطارية ، إنها كيمياء صعبة، إذا لم تنفجر البطارية عندما تتجاوز نطاق درجة حرارة التشغيل، فمن المحتمل جدًا أن تنخفض قدرتها الفعالة بشكل ملحوظ".

وأضاف مالياريفسكي أن بطارية الهاتف الذكي هي الجزء الأكثر ضعفًا في تصميم الهاتف بعد الشاشة، وأوصى بنقل الجهاز من الجيب الخارجي إلى الجيب الداخلي في درجات حرارة هواء تحت الصفر، موضحًا أن المحاولات الأكثر نشاطًا لتدفئة الجهاز يمكن أن تتلفه.

وأضاف: "إذا تركت هاتفك الذكي بجوار جهاز تدفئة في الخريف أو الشتاء، فقد تصل درجة حرارته إلى 60 درجة، وعندما يرتفع نطاق درجة الحرارة، يمكن للبطارية أن تتسرب و"تقتل" جميع إلكترونيات الهاتف الذكي".