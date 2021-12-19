انعقاد غرفة العمليات المركزية بالبحيرة ورفع درجة الاستعداد لمتابعة الطقس السيئ

البحيرة - ناصر جودة

انعقدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة برئاسة نهال بلبع نائب المحافظ وبحضور حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد وأعضاء غرفة العمليات، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد القصوى لمتابعة حالة الطقس السيء وعدم استقرار الأحوال الجوية المحتملة من رياح وسقوط أمطار كثيفة وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وتتم المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والعمل على تلقى كافة شكاوى المواطنين والتدخل الفورى لحل أى مشكلة تطرأ وذلك بالتزامن مع انعقاد كافة وجميع الغرف الفرعية بالمراكز وانتشار كافة الفرق والمعدات والأطقم لمواجهة حالة الطقس السيئ والعواصف المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتهيب المحافظة بمواطنيها بالالتزام بما يلى :-

-البقاء بالمنازل وعدم الخروج اثناء الرياح والعواصف الشديدة والأمطار الا للضرورة القصوى

- عدم الاقتراب من الأسوار والاجسام المعدنية والسكك الحديدية فى حالة البرق تجنبا لخطر الصعق

- عدم الوقوف اسفل البلكونات القديمة و المتهالكة.

- عدم ركن السيارات تحت او فى امكان احتمال سقوط الأشجار او على فتحات تصريف المطار

- عدم البقاء فى أماكن مفتوحه أثناء حدوث البرق أو العواصف الشديدة

- تجنب السير بسرعات عاليه بالسيارات تتعدى 60 كم والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد.

- عدم الاقتراب او لمس اعمدة او اكشاك الكهرباء نظرا لسوء الأحوال الجوية.