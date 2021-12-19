اليوم السابع
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انطلاق دورة Mos التدريبية بكلية تجارة المنصورة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:59 م
انطلاق دورة Mos التدريبية بكلية تجارة المنصورة جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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انطلقت اليوم بمركز التدريب الاستشارى والإدارى بكلية التجارة جامعة المنصورة، فعاليات دورة مايكروسوفت أوفس للمتخصصين (mos) التى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتنظيم والإدارة جامعة المنصورة تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبد الغفار- وزير العالى والبحث العلمى والدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة وإشراف الدكتور طارق غلوش - عميد كلية التجارة خلال الفترة 19-30 ديسمبر الجارى.

 

وأشرفت على الدورة الدكتورة أمينة صالح- مدير عام التنظيم والإدارة جامعة المنصورة ، ومنسق عام الجامعة مع وزارة الاتصالات بمعاونة كل من سالى حازم- مدير إدارة تنظيم وطرق العمل، رنا عثمان - مدير إدارة التدريب ، محمد لبيب - أخصائى حاسب آلى.

 

أشارت الدكتورة أمينة صالح أن الدورة تستهدف الارتقاء بموظفى جامعة المنصورة ، وسيتم خلالها تدريب 500 متدرب من موظفى الجامعة مقسمين إلى 200 موظف بالإدارة العامة و 200 موظف بالكليات و 100 موظف بالمستشفيات والمراكز الطبية.

 

وأضافت أن المتدرب يجب أن يجتاز برنامجين من البرامج التالية : word , excel , power point , outlock للحصول على الدورة التدريبية. ونوهت بتخصيص الفترة من 19-21 ديسمبر 2021 لاجتياز البرنامج الأول حيث تم تقسيم المتدربين خلالها ، وبأن من يجتاز البرنامج الأول سيخضع لاختبارات البرنامج الثانى التى ستقام خلال الفترة 26-28 ديسمبر الجارى وسيتم أيضا تقسيم المتدرين خلالها. وأكدت أن اجتياز البرنامج يتطلب النجاح فى اختبار خاص به مكون 35 سؤال ومدته 50 دقيقة.


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