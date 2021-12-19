اليوم السابع
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بعد إلغاؤها 4 أيام الأسبوع الماضي..

انتظام تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء غرب الأقصر لليوم الثانى.. صور

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:44 ص
انتظام تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء غرب الأقصر لليوم الثانى.. صور تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء غرب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، تحليق رحلات البالون الطائر لليوم الثانى على التوالى بصورة طبيعية مع تحسن فى حالة الطقس وسطوع للشمس بصورة مميزة منذ الصباح الباكر، وخرجت الرحلات فى السماء وعلى متنها عشرات السائحين فى 16 شركة بالون مختلفة بالمحافظة.

وفى هذا الصدد، شهد أرض مطار البالون الطائر بالأقصر، اليوم الأحد، إصدار قرار من ملاح الشركة المصرية للطائرات بالتحليق فى سماء المحافظة بعد إلغاؤها 4 أيام خلال الأسبوع الماضي وحتى الجمعة، حيث قام طياري البالون بإطلاق أكثر من بالونة إختبار للطقس وتبين لهم أنه حركة الطقس والرياح جيدة للغاية ومناسبة للإقلاع، وعلي الفور صدر القرار من ملاح الشركة بإنطلاق الرحلات بالسماء بصورة طبيعية، وتزينت سماء المدينة اليوم برحلات البالون من مختلف الشركات الـ16 العاملة بغرب الأقصر، حيث إن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة.

وكانت قد شهدت منطقة أرض مطار البالون الطائر بغرب محافظة الأقصر، من يوم الثلاثاء الماضي وحتى يوم الجمعة، إلغاء حركة وإقلاع رحلات البالون الطائر بالبر الغربي وذلك نتيجة شدة الرياح وضعف الرؤية فى السماء لدى الإرتفاع للحد المخصص لإنطلاق رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر، وذلك تجنباً لأى أضرار جراء الطقس المتقلب حالياً فى البلاد، حيث قال أحمد عبود ممثل شركات البالون الطائر، إن أرض مطار البالون الطائر غرب الأقصر، شهدت نتيجة شدة الرياح ضعف الرؤية بالأعلى فى الصباح الباكر لإصدار قرار من ملاح الشركة المصرية للطائرات بعدم التحليق فى سماء المحافظة، حيث قام طياري البالون بإطلاق أكثر من بالونة إختبار للطقس وتبين لهم أنه حركة الطقس غير مناسبة للإقلاع والتحليق سيؤدي لقلة الرؤية نتيجة الضباب الكثيف فجراً.

جدير بالذكر، أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات  البالون الطائر، وتعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، ومصر حالياً رقم 4 بين دول العالم فى مجال البالون، وتأمل وزارة الطيران المدنى أن يتم تخطى الدول التى تسبقها بهذا المجال خلال الفترة المقبلة لتكون مصر رقم واحد، حيث أن السائح فى الأقصر يجد لوحة فنية غير موجودة بدول العالم، فيوجد فى الأقصر النيل والشمس والخضرة والآثار شرق وغرب وصحراء ومشاهد طبيعية لا يجدها فى دول آخرى.

 

البالونات تعانق معابد ملوك الفراعنة بالأقصر
البالونات تعانق معابد ملوك الفراعنة بالأقصر

 

تجهيز رحلات البالون قبل التحليق للسماء
تجهيز رحلات البالون قبل التحليق للسماء

 

جانب من تحليق البالونات الطائرة بالأقصر
جانب من تحليق البالونات الطائرة بالأقصر

 

رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر
رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر

 


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