انتخاب الدكتور عادل عدوى بالإجماع رئيساً للمكتب التنفيذى للمجلس العربى للاختصاصات الصحية

كتب محمد صبحى

شهد اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربى للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية والذى أقيم فى العاصمة الأردنية عمان، انتخاب الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق وممثل مصر فى الهيئة العليا رئيساً للمكتب التنفيذى وذلك بإجماع كافة الدول الأعضاء، وبحضور وزراء الصحة فى المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان والعراق تونس وفلسطين وعدد كبير من ممثلي الدول العربية فى الهيئة العليا للهيئة.

يذكر أن الدكتور عادل عدوى تم انتخابه منذ عامين رئيساً للمجلس العلمى لتخصص جراحة العظام ، وقد تناول الاجتماع هذا العام احدث سبل التدريب للاطباء الدارسين بالبورد العربى فى كافة التخصصات الطبية الى كانب مناقشة أحدث طرق التقويم والقياس وتم ايضا تشكيل فرق عمل لتقديم الدعم للنظم الصحية فى كافة الدول العربية لمواجهة جائحة كورونا وتطوير النظم الوقائية ودعم صناعة اللقاحات وتطوير برنامج طب الاسرة لسد احتياجات النظم الصحية فى الوطن العربى.

كما وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان على تقديم منح تدريبية للدارسين بالبورد العربى بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات وزارة الصحة المعتمدة كمراكز للتدريب وذلك فى إطار دعم مصر للأطباء من مختلف البلاد العربية.