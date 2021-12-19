اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تدرس وضع الاجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بعد نهاية العام

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:08 م
اليابان تدرس وضع الاجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بعد نهاية العام كورونا فى اليابان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، "سوف ندرس الوضع بعد نهاية العام (عطلة) ورأس السنة الجديدة"، وذلك تعليقا على الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
 
وكانت اليابان قد أعلنت أنها ستمدد القواعد الصارمة لدخول البلاد حتى أوائل العام المقبل على الأقل، لمنع انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.
 
وأوضح كيشيدا -في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم الأحد إن الحكومة ستستمر في تطبيق القواعد، لحين معرفة المزيد من التفاصيل بشأن بديل أوميكرون، وتراجعت اليابان عن تخفيف قواعد مكافحة كورونا في أواخر الشهر الماضي مع انتشار أوميكرون في جميع أنحاء العالم، إذ تتمتع البلاد بواحدة من أكثر سياسات الحدود صرامة في العالم.
 
وعلى الرغم من انخفاض حالات كوفيد-19 بشكل كبير منذ الموجة المميتة في أغسطس ، إلا أن هناك قلقا متزايدا بشأن متغير أوميكرون، الذي تم رصده في أكثر من 30 حالة في اليابان، معظمها خلال فحوصات المطار والحجر الصحي.

اليابان

كورونا

كورونا فى اليابان

فيروس كورونا

قيود كورونا

اجراءات مكافحة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة