اليابان تدرس وضع الاجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بعد نهاية العام

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، "سوف ندرس الوضع بعد نهاية العام (عطلة) ورأس السنة الجديدة"، وذلك تعليقا على الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وكانت اليابان قد أعلنت أنها ستمدد القواعد الصارمة لدخول البلاد حتى أوائل العام المقبل على الأقل، لمنع انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأوضح كيشيدا -في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم الأحد إن الحكومة ستستمر في تطبيق القواعد، لحين معرفة المزيد من التفاصيل بشأن بديل أوميكرون، وتراجعت اليابان عن تخفيف قواعد مكافحة كورونا في أواخر الشهر الماضي مع انتشار أوميكرون في جميع أنحاء العالم، إذ تتمتع البلاد بواحدة من أكثر سياسات الحدود صرامة في العالم.

وعلى الرغم من انخفاض حالات كوفيد-19 بشكل كبير منذ الموجة المميتة في أغسطس ، إلا أن هناك قلقا متزايدا بشأن متغير أوميكرون، الذي تم رصده في أكثر من 30 حالة في اليابان، معظمها خلال فحوصات المطار والحجر الصحي.