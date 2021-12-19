النمسا: يوم تسوق استثنائى لتعويض الإغلاق العام.. وإصابات كورونا تنخفض

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أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية في النمسا ستيفان ماير-هاينش أن مراكز التسوق سوف تحقق 150 مليون يورو إضافية عن عملها بشكل استثنائي اليوم الأحد قبل عطلة عيد الميلاد، ولكنها لن تعوض خسائر المبيعات خلال 20 يومًا من الإغلاق الكامل في البلاد خلال الأسابيع الماضية.



وقال رئيس الاتحاد - في تصريحات اليوم الأحد أن مراكز التسوق شهدت زحاما واندفاعا غير مسبوق في حركة التجارة اليوم، مشيرا إلى أنه لأول مرة يُسمح للمحلات التجارية بفتح أبوابها في النمسا يوم الأحد.



وأشار إلى ارتفاع إجمالي المبيعات التجارية في عطلةنهاية الأسبوع إلى 380 مليون يورو، لافتا إلى تراجع تجارة التجزئة التقليدية هذا العام بسبب الإغلاقات المتكررة.

من ناحية أخرى، وبسبب يوم التسوق الاستثنائي، تم تأجيل مسيرة بالشموع لتأبين ضحايا كورونا كما تم حظر المظاهرات لرافضي لقاحات كورونا في وسط مدينة فيينا.



وفي سياق متصل، سجلت النمسا 2242 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة، خلال 24 ساعة بحسب إحصائيات وزارة الصحة.