المملكة المتحدة تسجل نحو 83 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت المملكة المتحدة تسجيل 82 ألفا و886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و45 وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، خلال ال(24) ساعة الماضية.



وأشارت قناة (سكاي نيوز) إلى أن المملكة المتحدة قدمت 904 آلاف و598 جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال المدة ذاتها، ليرتفع عدد الجرعات المقدمة إلى أكثر من 28 مليون جرعة.



وكانت السلطات الصحية قد أعلنت ارتفاع إجمالي الإصابات بمتحور "أوميكرون" للفيروس إلى 37 ألفا و101 حالة، بعد تسجيل 12 ألفا و133 إصابة جديدة بالمتحور خلال ال(24) ساعة الماضية.