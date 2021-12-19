اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:12 م
أكرم القصاص
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المملكة المتحدة تسجل نحو 83 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:38 م
المملكة المتحدة تسجل نحو 83 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت المملكة المتحدة تسجيل 82 ألفا و886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و45 وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، خلال ال(24) ساعة الماضية.


وأشارت قناة (سكاي نيوز) إلى أن المملكة المتحدة قدمت 904 آلاف و598 جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال المدة ذاتها، ليرتفع عدد الجرعات المقدمة إلى أكثر من 28 مليون جرعة.


وكانت السلطات الصحية قد أعلنت ارتفاع إجمالي الإصابات بمتحور "أوميكرون" للفيروس إلى 37 ألفا و101 حالة، بعد تسجيل 12 ألفا و133 إصابة جديدة بالمتحور خلال ال(24) ساعة الماضية.


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