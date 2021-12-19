المقاطعات الكندية تعانى من ارتفاع مخيف فى عدد الإصابات وبدء تشديد القيود الصحية

ا ش ا

تصارع المقاطعات الكندية في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع مخيف في حالات الإصابة بكوفيد-19، حيث أجبر متحور أوميكرون العديد من المقاطعات على إعادة فرض قيود الصحة العامة قبل أسبوع من إجازات أعياد الميلاد.

وبعد يوم واحد من تسجيل رقم قياسي للوباء للحالات اليومية، أبلغت مقاطعة كيبيك عن 3631 إصابة جديدة وحالتي وفاة، وقفزة كبيرة في المستشفيات بأحدث أرقامها.

ومع بدء إجراءات الصحة العامة الجديدة يوم غد الاثنين، حذر رئيس وزراء المقاطعة الناطقة بالفرنسية، فرانسوا ليجولت، سكان كيبيك مرة أخرى من أن المقاطعة ستتضرر بشدة.

وأبلغت أونتاريو عن أكثر من 3300 حالة صابة جديدة - وهي أعلى حصيلة منذ أوائل مايو - وأربع وفيات إضافية.

وقال وزير السلامة العامة بيل بلير إن ممرضات من الصليب الأحمر الكندي سيتم نشرهم في مقاطعة مانيتوبا؛ استجابة لطلب من المقاطعة في وقت سابق من هذا الأسبوع للحصول على المساعدة.

وأعلن بلير الخبر في تغريدة بعد ظهر يوم أمس السبت، قائلا إن "المعركة ضد كوفيد-19 لم تنته بعد" وأن الممرضات سيبقين في مانيتوبا حتى 17 يناير.

وقالت آني كولينان، المتحدثة باسم بلير، إن الصليب الأحمر سيرسل ما يصل إلى ثمان ممرضات للرعاية الحادة في حالات الطوارئ بعد أن طلبت المقاطعة من أوتاوا توفير ما يصل إلى 30 ممرضة لمدة ستة أسابيع.

وذكرت منظمة الصليب الأحمر - في بيان - أنها ما زالت تحدد أفضل الأماكن لإرسال الممرضات. وتم إلغاء العمليات الجراحية في مانيتوبا بحيث يمكن نقل الموظفين للمساعدة في حالات الإصابة بالفيروس في العناية المركزة.

وعاد حد السعة بنسبة 50 في المائة اليوم الأحد في مقاطعة أونتاريو، حيث بدأت المقاطعة في تطبيق إجراءات أكثر شدة تشهد فرض المطاعم وتجار التجزئة في أونتاريو الحد الأقصى بنسبة 50 في المائة للسعة الداخلية. وستنخفض التجمعات الاجتماعية الداخلية من 25 شخصا كحد أقصى إلى 10 أشخاص.

وتفرض مقاطعة بريتش كولومبيا في الغرب الكندي يوم غد الاثنين قيودا جديدة تحد من سعة الأماكن الكبيرة إلى 50 في المائة، وستحظر البطولات الرياضية للهواة خلال العطلات وتلغي حفلات ليلة رأس السنة الجديدة. كما ستفرض مانيتوبا قيودا مماثلة يوم الثلاثاء.

وشهدت المقاطعات الأخرى زيادة في الحالات أيضا، حيث أبلغت مقاطعة نوفا سكوشا عن 426 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في اليوم الواحد لتلك المقاطعة منذ بداية الوباء.

وفي مكان آخر في كندا الأطلسية، دخلت العديد من الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في نيو برونزويك يوم السبت، بما في ذلك الحد من التجمعات المنزلية. كما دخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم أمس السبت في جزيرة الأمير إدوارد لتقليص التجمعات الخاصة إلى 10 أشخاص كحد أقصى وتقليص التجمعات العامة الداخلية إلى 50 في المائة من سعتها.

من المتوقع أن تشدد أوتاوا القواعد الحدودية اعتبارا من يوم الثلاثاء، مما يتطلب نتيجة اختبار جزيئي سلبية قبل الوصول للبلاد، حتى للرحلات القصيرة التي تقل عن 72 ساعة.

وفي إعلانه عن الخطوة يوم الجمعة، نصح وزير الصحة الفيدرالي جان إيف دوكلوس الكنديين بعدم السفر خارج البلاد.