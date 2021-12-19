اليوم السابع
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المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى قضية "التخابر مع حماس"

الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:32 م
المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى قضية "التخابر مع حماس"
كتب إيهاب المهندس - تصوير خالد كامل

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قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطرة، بالسجن المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس".

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.

 

قضية التخابر مع حماس (10)
قضية التخابر مع حماس (10)

 

قضية التخابر مع حماس (11)
قضية التخابر مع حماس (11)

 

قضية التخابر مع حماس (12)
قضية التخابر مع حماس (12)

 

قضية التخابر مع حماس (13)
قضية التخابر مع حماس (13)

 

قضية التخابر مع حماس (14)
قضية التخابر مع حماس (14)

 

قضية التخابر مع حماس (15)
قضية التخابر مع حماس (15)

 

قضية التخابر مع حماس (16)
قضية التخابر مع حماس (16)

 

قضية التخابر مع حماس (1)
قضية التخابر مع حماس (1)

 

قضية التخابر مع حماس (2)
قضية التخابر مع حماس (2)

 

قضية التخابر مع حماس (3)
قضية التخابر مع حماس (3)

 

قضية التخابر مع حماس (4)
قضية التخابر مع حماس (4)

 

قضية التخابر مع حماس (5)
قضية التخابر مع حماس (5)

 

قضية التخابر مع حماس (6)
قضية التخابر مع حماس (6)

 

قضية التخابر مع حماس (7)
قضية التخابر مع حماس (7)

 

قضية التخابر مع حماس (8)
قضية التخابر مع حماس (8)

 

قضية التخابر مع حماس (9)
قضية التخابر مع حماس (9)

 


التخابر مع حماس

الجنايات

اخبار الحوادث

محاكمة محمود عزت

إعادة محاكمة محمود عزت

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