المؤبد لقاتل طليقته بسبب خلافات بينهما في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار السيد عبد العزيز محمود، والمستشار عماد ابو الحسن عبداللاه، والمستشار محمد عبد الرؤوف قبطان، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بمعاقبة موظف بالتأمين الصحي بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل طليقته بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتعود القضية رقم 1190 لسنة 2021 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 738 لسنة 2021 جنايات كلي بورسعيد إلى اتهام المدعو "م.م.م.ا.م" 34 عامًا، ويعمل موظف بالتأمين الصحي، بقتل طليقته "إ.ا.ا" على إثر خلافات سابقة بينهما، حيث أنه أثناء تواجدهما بغرفة المجني عليها نشبت مشادة كلامية بينهما، فتوجه المتهم إلى المطبخ وأحضر سلاح أبيض - سكين - وطعنها بمنطقتي العنق والبطن مما أودى بحياتها.

وكان المستشار وليد محمد سيد، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بعد العرض ومطالعة الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات، والتي أصدرت حكمها سالف الذكر.