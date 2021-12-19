الكنيسة الكاثوليكية تختتم دورة تدريبية لتكوين الشباب الكاثوليكى بالإسكندرية

كتب ـ محمد الأحمدى

اختتمت الكنيسة الكاثوليكية الدورة التدريبية لتكوين الشباب الكاثوليكي بالإسكندرية "CYF"، التى ينظمها المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، بالتعاون مع خدمة شباب الإيبارشية البطريركية، حيث استمرت الدورة التدريبية لمدة شهر، بدايةً من الخامس من شهر نوفمبر الماضي، وحتى الثامن عشر من ديسمبر الحالي، وذلك بكاتدرائية القيامة للاقباط الكاثوليك، بمحطة الرمل بالإسكندرية.

وتسلم الشباب المشارك في الدورة شهادة إتمام الدورة التدريبية بالكامل، بحضور الأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية.

جدير بالذكر، أن الدورة التدريبية هدفت إلى تكوين الشباب الكاثوليكي من الشباب الجامعي، والخريجين عن طريق رفع مهاراتهم في عدة مجالات، وذلك بالتعاون مع مدربين متخصصين ومعتمدين، كما تضمنت الدورة التدريب على مهارات الحاسب الآلي، وورش العمل لتنمية المهارات الشخصية. ألقت الأستاذة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية، المحاضرات الخاصة بجزء الحاسب الآلى.