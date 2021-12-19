القبض على 2 من المتهمين بسحل شاب في الشارع ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على اثنين من المتهمين بالاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء، وسحله فى الشارع ببولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد اعتداء عددا من الأشخاص على شاب بأسلحة بيضاء، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بعدة جروح وكدمات.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أنه خلال جلوس المجنى عليه بصحبة اثنين من أصدقائه فى الشارع، فوجئ باعتداء مجموعة من الأشخاص عليه بالأسلحة البيضاء، وسحله بالشارع، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابته بجروح متعددة بأنحاء جسده، وتم تحديد هوية المتهمين بعد فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال المصاب وشهود العيان، وتمكن رجال المباحث من ضبط اثنين من المتهمين.

وكشف التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه، عن إصابته بجروح قطعية متعددة بالجسم، وجرح قطعى بالرأس، حوالى 6 سم، بالإضافة إلى إصابته بجرح قطعى بالظهر حوالى 2 سم، وآخر أعلى الظهر، وجرح قطعى بظهره من الناحية اليمنى، طوله حوالى 4 سم.

من جانبهم استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المجنى عليه، وذكر عقب تحسن حالته الصحية أنه فوجئ خلال جلوسه بصحبة اثنين من أصدقائه بالشارع، بالمتهمين يعتدون عليه بالأسلحة البيضاء، ثم بدأوا فى سحله بالشارع، وواصلوا اعتدائهم عليه، ثم تركوه غارقا فى دمائه.

وقال المجنى عليه أن صديقيه شاهدا المتهمين خلال الاعتداء عليه، ولم يتمكنا من الدفاع عنه، حيث هددهما الجناة بالأسلحة التى بحوزتهم، وأشار إلى أن المتهمين تربطهم به علاقة قرابة، وأن الخلافات السابقة بينهم مر عليها ما يقرب من 3 سنوات، وفحص رجال المباحث كاميرات مراقبة رصدت مشهد الاعتداء على المجنى عليه، وتم تفريغها وتحديد هوية المتهمين المشاركين فى الاعتداء على الشاب.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان من سكان الشارع، الذين أكدوا اعتداء المتهمين على المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.