القبض على المتهمين بقتل مقاول لسرقته في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على عامل وزوجته وشقيقها، لاتهامهم بقتل مقاول داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت التحريات أن المتهمة استدرجته وقتله المتهمين خنقا لسرقته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مقاول مقيد ومخنوق.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن نقاش وزوجته وشقيقها وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجته المتهمة، وخنقه المتهمين لسرقته.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.