الطب الشرعى يكشف عدم وجود إصابات بجثة "هايدى" فتاة كفر شكر.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، من موقع العثور على جثمان الفتاة "هايدى و"، بطريق شبرا بنها الحر حيث كشف تقرير الطب الشرعى، أن الفتاة لم تتعرض لأى اعتداءات أو التعدى عليها.

وكان شيع المئات من أبناء قرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز كفر شكر بالقليوبية، جثمان "هايدى "، صاحبة الـ 22 عاما، والتى عثر على جثمانها بجوار طريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز بنها، حيث ارتسمتت علامات الحزن على رحيل الفتاة بهذا الشكل المأساوى، كما انهارت والدة واسرة المجنى عليها، مطالبين بسرعة ضبط مرتكب الواقعة وتقديمه للعدالة.

وكانت نيابة مركز بنها صرحت بدفن جثة الفتاة "هايدى و"، والتى عثر على جثتها بجوار طريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والتى كانت قد تغيبت عن منزلها بقرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز كفر شكر، كما استعجلت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهم بها، وكشف ملابسات وظروف الواقعة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية فى القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة تدعى "هايدى" ملقاة على الطريق الحر بنها شبرا فى نطاق مركز بنها، والتى كانت قد تغيبت من قرية كفر عامر وراضون بمركز كفر شكر بالمحافظة، أمس الخميس، جرى نقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت جهات التحقيق التى أمرت بندب الطب الشرعى لكشف غموض الحادث، وبيان ملابسات الوفاة وطريقتها، وسؤال أهل المتوفاة وفحص علاقتها وآخر مرة ظهرت فيها قبل اختفائها واكتشاف الواقعة وطلب تحريات المباحث لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية فى الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز كفر شكر، بورود بلاغ باختفاء فتاة تدعى هايدى وصفى من قرية كفر عامر ورضوان مركز كفر شكر عقب خروجها للذهاب للعمل بإحدى العيادات والمعامل الطبية ببنها.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، ووضع خطة بحث لمعرفة مصير الفتاة والكشف عن آخر رؤية لها وفحص علاقاتها فى القرية بكفر شكر والعمل فى بنها.

وكشفت معاينة رجال الشرطة عدم وجود إصابات واضحة فى الجثمان وجارى فحص الواقعة لتحديد مرتكبها، كما كشفت التحريات أن المتوفاة شابة تبلغ من العمر 22 عاما وتغيبت فجأة أمس وأنها من أسرة بسيطة بالقرية وليس لها أى عداوات أو مشكلات مع أحد ولم يظهر عليها قبيل الحادث أى شيء غريب أو مريب.