الصين: رصد حالتى إصابة بـ"أوميكرون" فى مقاطعة بوسط البلاد

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أعلنت سلطات مقاطعة "هونان" بوسط الصين، اليوم الأحد، رصد حالاتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" في راكبين، وصلا من الخارج إلى عاصمة المقاطعة تشانجشا.

وأفادت السلطات الصحية بأن التحليل، الذي أجراه مركز القاطعة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أثبت إصابة حالتين وافدتين من الخارج، جرى تسجيلهما في تشانجشا، بحسب ما أورده موقع "تشاينا دوت أورج" الصيني.

كما أكد المركز في بيان اليوم، أنه جرى وضع المصابين قيد الحجر الصحي، وأنهما يخضعان للعلاج في مستشفى مخصص.