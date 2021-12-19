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الصحة: فحص مليون و400 ألف مواطن ضمن مبادرة "الاعتلال الكلوى" بالمجان

الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:00 ص
الصحة: فحص مليون و400 ألف مواطن ضمن مبادرة "الاعتلال الكلوى" بالمجان وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى حيث تم فحص مليون و400 ألف مواطن، للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة".
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة وفرت 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موزعين على جميع الوحدات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًة أن الجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض في مدة (30 ثانية فقط).
 
و أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بارتفاع في الأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم تحويلها للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتلقي العلاج اللازم، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمن.
 
وأضافت أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرة إلى تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".
 
وطالبت المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) بضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية "للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" والاطمئنان على حالتهم الصحية، موضحًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.
 
انفو
انفو
 

الصحة

الاعتلال الكلوى

كورونا

المبادرات الرئاسية

الكلى

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