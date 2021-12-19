اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة السعودية: 5.4% نسبة المتحور "أوميكرون" فى المملكة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:00 م
الصحة السعودية: 5.4% نسبة المتحور "أوميكرون" فى المملكة السعودية - أرشيفية
أ ش أ

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صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي اليوم الأحد بأنه تم رصد ارتفاع في الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وأن نسبة متحور "أوميكرون" فيها تبلغ 5.4%.


وحذر العبد - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي حول مستجدات فيروس كورونا، وفقا لما أوردته قناة (السعودية) الإخبارية - من أن متحور "أوميكرون" أكثر وأسرع انتشارا، مما يثير حالة "قلق".. لافتا إلى أن الجرعة "التنشيطية" تقاوم هذا المتحور بأكثر من 25 مرة من جرعتين فقط.


ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، أن نسبة التحصين بجرعتين أو أكثر في القطاع العام بلغت 96% و94% في القطاع الخاص.


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