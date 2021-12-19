اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة التونسية: تطعيم 55 ألفا و612 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 07:10 م
الصحة التونسية: تطعيم 55 ألفا و612 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة تطعيم كورونا فى تونس - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تطعيم 55 ألفا و612 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال يوم أمس من بينهم 10 آلاف و366 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.
 
وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن 5 ملايين و474 ألفا و150 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 11 مليونا و281 ألفا و851 جرعة بينها 25 ألفا و956 جرعة للسفر.
 
ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح 7 ملايين و292 ألفا و551 شخصا حتى الآن.

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