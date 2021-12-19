الصحة الإسرائيلية توصى بمنع الإسرائيليين من السفر إلى أمريكا بسبب أوميكرون

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أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمنع الإسرائيليين من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب انتشار متحور أوميكرون بها.



وجاءت التوصية بعد وصول رحلة جوية من الولايات المتحدة أثبتت إصابة ما يقرب من 10% من ركابها بفيروس كورونا، ووفقا لصحيفة هآرتس يُشتبه أن معظم هذه الحالات لمتحور أوميكرون.



وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أنه حال تصويت الحكومة على التوصية ستدخل قيود السفر حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل.



ويمُنع المسافرون الأجانب من زيارة إسرائيل، إلا استثناءات قليلة، منذ فرض حظر السفر في 28 نوفمبر.



وقالت القناة إن التوصية بحظر السفر إلى الولايات المتحدة تأتي في الوقت الذي انتشر فيه متحور أوميكرون في عشرات البلدان ومن المتوقع أن يصبح هو النوع السائد من فيروس كورونا في العديد من البلدان، بما فيها الولايات المتحدة، وإضافة إلى التوصية بوضع الولايات المتحدة على قائمة الدول "الحمراء" التي يُمنع الإسرائيليون من السفر إليها ، أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية أيضًا بحظر السفر إلى كندا والبرتغال وتركيا وألمانيا والمجر والمغرب وبلجيكا.



وبينما تفكر إسرائيل في إلغاء خطط سفر مواطنيها إلى الخارج، جاءت نتيجة اختبار أكثر من عشرة موظفين في القنصلية الإسرائيلية في نيويورك إيجابية بمن فيهم أساف زامير، القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك.



ودخل ما يقرب من 150 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي الحجر الصحي خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد اتصالهم بمصابين بفيروس كورونا.