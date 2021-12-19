اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:57 م
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الشتاء دق الأبواب.. أجواء باردة بقنا والأرصاد توصي بالملابس الثقيلة.. لايف

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:18 م
الشتاء دق الأبواب.. أجواء باردة بقنا والأرصاد توصي بالملابس الثقيلة.. لايف أجواء باردة على مختلف الأنحاء
قنا- صابر سعيد

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قدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا لرصد حالة الطقس في محافظة قنا والتي شهدت وأجواء باردة على مختلف الأنحاء وتشتد البرودة في الساعات الأولى من صباح اليوم. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية ، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. 
 
وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فى وقت سابق عن  رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، في حالة سقوط أمطار غزيرة. 
 
 
 وأشار الداودي،  أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد من الأعمدة أثناء نزول الأمطار. 
 
 

طقس قنا

حالة الطقس

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

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