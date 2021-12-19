اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة فى مدينة نصر دون وقوع إصابات

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:00 ص
السيطرة على حريق شقة فى مدينة نصر دون وقوع إصابات حريق شقة - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وفور تلقي البلاغ تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني وإخلاء عدد من الشقق إبعاد المواطنين من موقع الحدث، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وحررت قوات الأمن محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

حريق شقة

مدينة نصر

اخبار الحوادث

سيارات الإطفاء

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