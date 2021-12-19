اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس التونسى يهنئ نظيره الجزائرى بالفوز ببطولة كأس العرب 2021

الأحد، 19 ديسمبر 2021 01:00 ص
الرئيس التونسى يهنئ نظيره الجزائرى بالفوز ببطولة كأس العرب 2021 قيس سعيد
ا ش ا

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أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد مساء السبت اتصالا بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون لتهنئته بمناسبة فوز المنتخب الجزائري لكرة القدم ببطولة كأس العرب لسنة 2021.
 
وأشار سعيد - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية- إلى أن أهم الصور التي التقطها ليست الأهداف المسجلة بل صور الفرحة التي عمت الجماهير التونسية في نهاية اللقاء وهي ترفع العلمين التونسي والجزائري ورايات عربية أخرى في مشهد تاريخي يقيم الدليل على عمق الروابط الأخوية بين الشعب الواحد في تونس وفي الجزائر وفي سائر أقطار الأمة العربية.
 

تونس

الرئيس التونسى

الجزائر

تبون

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