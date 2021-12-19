اليوم السابع
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"الحادثة السابعة".. يوسف مزراحى أشهر لصوص القاهرة 30.. سقط فى قبضة الأمن بمناديل حرير

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:12 م
"الحادثة السابعة".. يوسف مزراحى أشهر لصوص القاهرة 30.. سقط فى قبضة الأمن بمناديل حرير أحمد الجعفرى - أرشيفية
كتب سليم على

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قدم "اليوم السابع" حلقة جديدة من برنامج "الحادثة السابعة"، والذى يقدمه الزميل أحمد الجعفرى، تناول فيها قصة واحد من أشهر نصابين القاهرة 30 والمعروف بـ"يوسف مزراحى"، حيث سلطت الحلقة الضوء على طريقته فى الإيقاع بضحاياه، وأبرز وقائع النصب التى قام بتنفيذها وكيفية سقوطه فى قبضة أجهزة الأمن فى النهاية.

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

الحادثة السابعة برنامج يتناول الجريمة بشكل مختلف، حيث يسلط الضوء على أبرز وأغرب الجرائم من محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة، وكيفية تعامل القانون مع تلك الجرائم، كما يقدم نصائح للمواطنين لتفادى الوقوع فى فخاخ النصابين والمحتالين، وغيرهم من المتاجرين بأحلام البسطاء.

 


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