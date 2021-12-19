الجيش الصومالى يدمر نقاط تفتيش تابعة للقاعدة شمالى مقديشو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تمكنت قوات "دنب" الخاصة للجيش الصومالي، اليوم الأحد، من تدمير نقاط تفتيش تابعة لمليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة شبيلى الوسطى التابعة لولاية "هيرشبيلي" الإقليمية، شمالي العاصمة مقديشو.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، فإن المواقع التي تم تدميرها تستخدمها مليشيات الشباب المتطرفة في جمع الأموال إجبارياً من المدنيين والمركبات المارة في الطريق.

وعقب تدمير مواقع مليشيات الشباب، نفذت القوات عمليات تمشيط واسعة في المنطقة؛ لتتبع فلول المليشيات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.