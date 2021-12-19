الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية "أيادي الخير" للتنمية بقليوب

ونص القرار على أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، وبناءا على مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات، قسم التسجيل والشهر بالمديرية في هذأ الشأن، تقرر قيد ملخص النظام الأساسي لجمعية آيادي الخير للتنمية، تحت رقم 2641 اعتبارا من 19/10/2021 بقليوب بمحافظة القليوبية.

ويعد ميدان عمل الجمعية، تنمية المجتمع المحلي اجتماعيا واقتصاديا وصحيا ورياضيا وثقافيا ودينيا، عن طريق تقديم المساعدات الاجتماعية المالية والعينية، والقوافل الطبية وندوات صحية وإنشاء عيادات طبية، مساعدات المرأة المعيلة وإنشاء دور الحضانة، تيسير الحج والعمرة والمسابقات الدينية وزواج اليتيمات، وفصول محو الأمية ودفن الموتى الفقراء، وتقديم الدورات الرياضية.

وتدار الجمعية بواسطة 7 أعضاء، ويكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة أربع سنوات، وتبدأ السنة المالية من أول يوليو وتنتهي آخر يونيو من كل عام، وتؤول أموال الجمعية وفقا للمادتين (45 و 46) من أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 من القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.