الجامعة العربية تشارك كضيف شرف فى افتتاح قمة اللغة العربية بمقر "إكسبو دبى"

بيشوى رمزى

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد في افتتاح قمة اللغة العربية بمقر (إكسبو 2020 دبي) التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، بالتعاون مع مركز أبو ظبي للغة العربية.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الجامعة العربية تشارك كضيف شرف في هذه القمة التي تعقد لأول مرة على مستوى حكومي رفيع، تقديرا لجهودها ودورها في نشر اللغة العربية وصونها.

وألقى أبو الغيط كلمة - في الافتتاح - أكد في مستهلها أن جامعة الدول العربية تستمد اسمها من العربية لأنها عنوان لوحدة الشعور ووعي الشعوب، مشيرا إلى أن أول اتفاقية وضعتها الجامعة مباشرة بعد تأسيسها كانت المعاهدة الثقافية نهاية عام 1945، إذ شكلت النواة الأولى لإطلاق مسار تعاوني يُعنى بتعزيز العربية ودعمها.

وقال أبو الغيط إن اللغة العربية هي الركن الأهم في وحدة هذه الأمة ونواة ثقافتها، مضيفا أنها تتجاوز عنصري الدين والعرق، إذ صهرت عبر تاريخها المتجذر ثقافات مختلفة في ثقافة واحدة جامعة.

وأشاد - في كلمته - بتقرير حالة اللغة العربية الذي أصدرته وزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرا إياه إنجازا مهما لدعم اللغة العربية، مشيرا إلى مبادرة شهر اللغة العربية المقرر إقامته بالتعاون مع المجلس الدولي للغة العربية خلال الفترة من 21 فبراير إلى 22 مارس 2022 (تاريخ تأسيس جامعة الدول العربية)، داعيا كل محبي اللغة العربية إلى التعاون لإنجاحه.



تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأمين العام شارك أيضا في جلسة حوارية تلت جلسة افتتاح القمة، حيث حاوره رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية علي بن تميم، بشأن حال اللغة العربية ومستقبلها وعوامل النهوض بها.